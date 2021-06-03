https://news.day.az/world/1348996.html На юге Казахстана ураган сорвал крыши с домов - ВИДЕО
На юге Казахстана ураган сорвал крыши с домов - ВИДЕО
В Шымкенте (Казахстан) продолжают ликвидировать последствия прошедшего накануне урагана, передает корреспондент "Хабар 24", передает Day.Az со ссылкой на 24.kz.
Штормовое предупреждение было объявлено заранее. Однако фактическая скорость ветра превысила ожидаемую: она достигла 26 метров в секунду. Ветер сорвал с нескольких жилых домов и зданий кровлю. Сорвавшиеся обломки повредили припаркованные рядом автомобили.
В ДЧС сообщили о пострадавшем ребёнке 2016 года рождения. Жители одного из микрорайонов города остались без электричества. Вернуть людям свет удалось только ближе к ночи.
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