На юге Казахстана ураган сорвал крыши с домов

В Шымкенте (Казахстан) продолжают ликвидировать последствия прошедшего накануне урагана, передает корреспондент "Хабар 24", передает Day.Az со ссылкой на 24.kz.

Штормовое предупреждение было объявлено заранее. Однако фактическая скорость ветра превысила ожидаемую: она достигла 26 метров в секунду. Ветер сорвал с нескольких жилых домов и зданий кровлю. Сорвавшиеся обломки повредили припаркованные рядом автомобили.

В ДЧС сообщили о пострадавшем ребёнке 2016 года рождения. Жители одного из микрорайонов города остались без электричества. Вернуть людям свет удалось только ближе к ночи.