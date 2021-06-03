В России рухнула бетонная плита

Трое детей погибли при обрушении плиты перекрытия в недостроенном доме Воронежской области.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил представитель экстренных служб.

Инцидент произошел в селе Копанище в Лискинском районе.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, на место происшествия после обрушения прибыли спасатели и тяжелый кран для разбора завалов.