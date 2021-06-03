https://news.day.az/world/1349024.html В России рухнула бетонная плита - трое детей погибли - ВИДЕО
В России рухнула бетонная плита - трое детей погибли - ВИДЕО
Трое детей погибли при обрушении плиты перекрытия в недостроенном доме Воронежской области.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил представитель экстренных служб.
Инцидент произошел в селе Копанище в Лискинском районе.
Как рассказали в пресс-службе МЧС, на место происшествия после обрушения прибыли спасатели и тяжелый кран для разбора завалов.
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