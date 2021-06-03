Найден еще один холодильник с останками армянских солдат

В морге города Мартуни Гехаркуникской области Армении также хранятся останки солдат.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом в беседе заявил патологоанатом мартунинского морга Арташ Хачатрян.

"Экспертизы проводятся, тела хранятся в холодильниках",- отметил он. Хачатрян отказался называть количество тел. "Тела были привезены в разное время - со времен войны до наших дней.

Например, сегодня уже идентифицированы три тела. Это число с каждым днем растет. Очень большое число опознанных тел. Последние останки были доставлены из морга Абовяна",- подчеркнул он.

Напомним, что вот уже несколько дней в интернете распространились фотографии, сделанные в Абовянским филиалом ГНКО "Судебно-медицинский научно-практический центр", на которых видно, как в мешках на земле лежат останки наших солдат. Подлинность этих фотографий подтвердила исполняющая обязанности министра здравоохранения Армении Анаит Аванесян.