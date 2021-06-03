В Мадриде горит отель

Мощный пожар вспыхнул в отеле, расположенном в Мадриде, 200 человек эвакуированы.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила служба по чрезвычайным ситуациям испанской столицы.

"Пожар на верхних этажах Hotel Nuevo Мадрид. На месте работают 15 пожарных расчетов", - говорится в сообщении службы по чрезвычайным ситуациям в Twitter.

Огонь, который охватил несколько этажей, в данный момент находится под контролем.

В момент возгорания в отеле находились 200 человек, все они были эвакуированы, на настоящий момент сообщений о пострадавших нет.