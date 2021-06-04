Количество случаев COVID-19 в мире приблизилось к 173 млн

Количество случаев COVID-19 в мире за все время вспышки заболевания составило 172 910 966. Такие данные в пятницу утром приводит портал Worldometer, передает Day.Az.

По данным проекта, за отчетный период времени в США выявлено 34 174 752, в Индии - 28 574 350, в Бразилии - 16 803 472 заразившихся.

Согласно порталу, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 3 717 320, выздоровели - 155 622 721 человек.