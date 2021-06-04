В Индии рождение двухголового теленка сочли знамением конца пандемии

В Индийской деревне Катихар родился теленок с двумя головами, которому начали поклоняться местные жители, передает Day.Az со ссылкой на rosbalt.ru.

По информации издания, теленок с четырьмя глазами и двумя ртами появился на свет в конце мая. Жители деревни молятся ему и совершают подношения, поскольку считают животное реинкарнацией богов Вишну и Лакшми.

Животное называют "божественным даром" и утверждают, что его рождение предвещает конец пандемии коронавируса.