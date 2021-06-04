В Мексике выявили "черную плесень" у переболевшего коронавирусом

Врачи штата Мехико у мужчины с диабетом выявили мукормикоз, известный также как "черная плесень". Заражение произошло после перенесенной коронавирусной инфекции, сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Согласно информации, 34-летнему Грегорио Авенданьо диагностировали коронавирус 10 мая. Он без проблем перенес заболевание дома и вышел на работу после получения отрицательного теста. Состояние ухудшилось 26 мая - он перестал есть, а через три дня был доставлен в больницу с параличом лицевого нерва. Еще через несколько дней он перестал говорить.

"Отоларинголог диагностировал у него мукормикоз, "черную плесень"... Ему срочно нужна операция", - сообщил брат пациента.

Родные сообщили, что Грегорио собираются удалить левый глаз. Они также, ссылаясь на врачей, говорят об опасности заражения мозга и летального исхода.

Мукормикоз встречается, как правило, в земле, растениях, разлагающихся фруктах и овощах. Для людей он обычно не опасен, но для лиц с ослабленным иммунитетом, к примеру больных диабетом, раком или ВИЧ, он может представлять смертельную угрозу, поражая слизистую оболочку носа, легкие и даже мозг.