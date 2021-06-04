Европейский суд одобрил наказание Венгрии

Европейский суд признал за Европейским парламентом право возбудить дисциплинарную процедуру в отношении Венгрии за нарушение ею принципов правового государства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, Будапешт сам обратился к судьям в Люксембурге почти три года назад после того, как депутаты проголосовали за применения против Венгрии статьи 7-ой Союзного Договора вплоть до лишения её голоса в Европейском Совете. А с начала этого года финансирование стран-членов решено увязать с тем, как они соблюдают общие ценности и нормы. Венгрии первой могут сократить выплаты из бюджета ЕС, а также фонда восстановления после пандемии.