В ЮАР планируют узаконить многомужество

В парламенте ЮАР рассматривается законопроект, который уравняет женщин в правах с мужчинами и позволит им иметь несколько мужей, передает Day.Az со ссылкой на "Росбалт". В стране, где многоженство по факту разрешено, такой закон рассматривается как "важный шаг на пути к равноправию".

В ЮАР многоженство не разрешено официально, но не преследуется в уголовном порядке. В частности, у Джейкоба Зумы, который занимал пост президента страны с 2009 по 2018 год, четыре жены. При этом в настоящее время на женщин не распространяется отсутствие наказания за многомужество, так что поправки к закону нацелены на обеспечение равноправия.

Согласно оценке МВД ЮАР, текущая правовая ситуация рассматривается как дискриминация, способствующая неравенству. Если поправки будут приняты, то декриминализировано будет не только многомужество, но и все браки, заключенные по индуистским, еврейским, мусульманским или растафарианским ритуалам.

В настоящее время в Южной Африке в полигамных браках живут сотни тысяч людей, прежде всего среди 11 млн зулусов, самой большой этнической группы страны. Многомужество встречается гораздо реже, чем многоженство, однако в некоторых регионах и обществах это распространенная модель семьи. Часто это связано с нехваткой плодородных земель и необходимостью ограничить количество детей, но при этом укрепить социальные связи и повысить безопасность.