https://news.day.az/world/1349188.html Взрывы прогремели на оружейных складах в Сербии - ВИДЕО
Взрывы прогремели на оружейных складах в Сербии - ВИДЕО
На оружейных складах оборонного предприятия "Слобода" в сербском городе Чачаке произошли взрывы.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, жителям близлежащих домов пришлось эвакуироваться. На место происшествия выехали пожарные, но им приходится ждать, пока взрывы прекратятся.
В Сети уже появились кадры с места происшествия.
Местные СМИ сообщают, что никто не пострадал. В МВД сообщили, что ситуация находится под контролем. Там отметили, что пожар, скорее всего, произошел на складе готовой продукции, а не на производстве. Возгорание привело к взрывам.
Журналисты предполагают, что взрыв прогремел на складе ракеты, потому что произошла сильная детонация.
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