Взрывы прогремели на оружейных складах в Сербии

На оружейных складах оборонного предприятия "Слобода" в сербском городе Чачаке произошли взрывы.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, жителям близлежащих домов пришлось эвакуироваться. На место происшествия выехали пожарные, но им приходится ждать, пока взрывы прекратятся.

В Сети уже появились кадры с места происшествия.

Местные СМИ сообщают, что никто не пострадал. В МВД сообщили, что ситуация находится под контролем. Там отметили, что пожар, скорее всего, произошел на складе готовой продукции, а не на производстве. Возгорание привело к взрывам.

Журналисты предполагают, что взрыв прогремел на складе ракеты, потому что произошла сильная детонация.