ВОЗ потребовала делиться вакцинами от коронавируса с бедными странами

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала международное сообщество делиться вакцинами от коронавируса с более бедными странами. Таким образом она отреагировала на план США раздать другим странам 25 миллионов доз, передает агентство Reuters.

"Мы видим большие усилия, но задача в том, чтобы довести их до конца, чтобы в летние месяцы люди уже получили вакцину", - приводит Reuters слова помощника генерального директора организации Броюса Эйлварда, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Представитель ВОЗ добавил, что прямо сейчас вакцин от SARS-CoV-2 не хватает Индии: виной этому задержки на производстве и проблемы с логистикой. В целом, по его словам, в международной программе распределения вакцин сейчас недостает 200 миллионов доз антикоронавирусных препаратов.