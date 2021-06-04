Цена нефти Brent поднялась выше $72

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2021 года на лондонской бирже ICE выросла на 1,18% - до $72,15 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:22 по бакинскому времени, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

К 17:35 бакинскому времени цена сорта Brent замедлила рост и находилась на уровне $72,12 за баррель, что на 1,14% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

В последний раз цена Brent превышала $72 за баррель в мае 2019 года.

В то же время нефть марки WTI дорожает до $69,39 за баррель (+1,12%), превысив показатель в $69 за баррель впервые с октября 2018 года.