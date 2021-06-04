Во Франции мужчина с отверткой напал на прохожих

Вооруженный отверткой мужчина напал на прохожих в центре города Нант на западе Франции, три человека получили ранения. Об этом сообщает в пятницу региональная газета Ouest-France, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Один из очевидцев рассказал изданию, что сидел на веранде ресторана, когда увидел, как мужчина ударил прохожего отверткой в грудь. Он решил, что это какой-то личный конфликт, однако нападавший внезапно бросился в его сторону и, не сумев догнать, начал нападать на других, целясь им в горло. Остановить вооруженного мужчину смог охранник близлежащего магазина при помощи баллончика со слезоточивым газом. Вместе с прохожими он удерживал нападавшего на земле до прибытия полиции.

Личность задержанного пока не разглашается. Известно лишь, что он родился в 1994 году. Прибывшие на место спасатели оказали помощь пострадавшим. По информации газеты, ни у кого нет серьезных травм и госпитализация им не потребовалась.