В Эйфелеву башню ударила молния

В Париже в минувшую ночь в верхушку Эйфелевой башни ударила молния. Об этом сообщает BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Сообщается, что фотограф Бертран Кулик, который часто фотографирует молнии над Парижем, снял попадание молнии в Эйфелеву башню, произошедшее около 04:30 ночи.

На фотографии четко видно молнию, а верхушка башни скрыта в облаках. Также фотограф опубликовал и другие фотографии молний в небе Парижа.

Издание сообщает, что в среднем в Эйфелеву башню молнии попадают 4 раза в год.