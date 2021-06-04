https://news.day.az/world/1349389.html В Эйфелеву башню ударила молния - ФОТО
В Эйфелеву башню ударила молния - ФОТО
В Париже в минувшую ночь в верхушку Эйфелевой башни ударила молния. Об этом сообщает BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Сообщается, что фотограф Бертран Кулик, который часто фотографирует молнии над Парижем, снял попадание молнии в Эйфелеву башню, произошедшее около 04:30 ночи.
На фотографии четко видно молнию, а верхушка башни скрыта в облаках. Также фотограф опубликовал и другие фотографии молний в небе Парижа.
Издание сообщает, что в среднем в Эйфелеву башню молнии попадают 4 раза в год.
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