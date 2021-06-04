В Европе началось антимонопольное расследование против Facebook

Власти Евросоюза и Управление по защите конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании начали антимонопольное расследование в отношении Facebook. Регуляторы подозревают компанию в злоупотреблении доминирующим положением на рынке онлайн-объявлений. Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Антимонопольные органы намерены выяснить, не использовала ли Facebook данные о пользователях, полученные от рекламодателей, для недобросовестной конкуренции с ними же на рынке онлайн-рекламы. Также будет проверено, связана ли платформа Facebook Marketplace с самой соцсетью, что может давать компании преимущество перед другими сервисами онлайн-объявлений и больший охват клиентов.

Как заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, "Facebook пользуются почти 3 миллиарда человек ежемесячно, и около 7 миллионов компаний размещают там рекламу". "Мы подробно рассмотрим, дают ли эти данные Facebook неоправданное конкурентное преимущество, в том числе в секторе онлайн-объявлений, где люди ежедневно покупают и продают товары, и где Facebook также конкурирует с компаниями, у которых она собирает данные", - сказала она.

В CMA, помимо положения Facebook Marketplace на рынке онлайн-объявлений, также намерены изучить, не дала ли единая система входа в соцсеть необоснованное конкурентное премущество сервису знакомств Facebook.

Представители компании выразили готовность в полной мере сотрудничать с регуляторами Евросоюза и Великобритании. "Marketplace и знакомства дают людям больше выбора, оба продукта работают в условиях высокой конкуренции со многими крупными компаниями", - заявили в Facebook.