Крупнейший в мире производитель мяса JBS заплатил 11 млн долларов атаковавшим его хакерам

Производитель мяса JBS (крупнейшая бразильская транснациональная компания - ред.) заплатил 11 млн долларов хакерам, атаковавшим ее системы, передает Day.Az со ссылкой на "Аргументы и факты".

Как рассказал изданию глава американского подразделения корпорации Андре Ногейра, деньги были переданы злоумышленникам уже после того, как большая часть предприятий возобновила работу.

"Болезненно платить преступникам, однако мы поступили правильно по отношению к нашим клиентам", - сказал он и добавил, что выплата производилась в биткоинах.

Напомним, кибератака на JBS USA, произошедшая 30 мая, привела к временному закрытию всех ее заводов по производству говядины в США.

Отмечается, что специалисты компании обнаружили сообщение с требованием выкупа за восстановление доступа к системе. 4 июня корпорация заявила о полном восстановлении работы своих предприятий.

ФБР подозревает в кибератаке преступные сервисы REvil и Sodinokibi. В JBS заявили, что вредоносное ПО применила преступная организация, которая, по мнению компании, может находиться в России. Российский лидер назвал заявление о причастности РФ чушью.