Британец "принес в жертву" двух сестер, чтобы выиграть лотерею

В Великобритании юноша зарезал двух женщин, чтобы выиграть лотерею, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, жертвами 19-летнего Даньяла Хусейна стали 46-летняя Биба Генри и 27-летняя Николь Смоллман, которые приходились друг другу сестрами. Нападение на них было совершено 5 июня в парке в районе Уэмбли, расположенном на северо-западе Лондона.

Издание со ссылкой на лондонский суд Олд Бейли сообщает, что их тела были обнаружены в живой изгороди. Полиция также нашла в доме убийцы написанную от руки записку о том, что Хусейн заключил "сделку с дьяволом", чтобы "принести в жертву" женщин ради получения дохода. Преступник также заранее купил лотерейные билеты, три из которых завернул в записку.