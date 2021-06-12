Pfizer может запросить разрешение на препарат для лечения COVID-19 в конце года

Американская фармацевтическая компания Pfizer может запросить разрешение на применение своего перорального препарата для лечения COVID-19 уже в конце текущего года. Об этом сообщил в четверг председатель правления и главный управляющий Pfizer Альберт Бурла, Day.Az со ссылкой на ТАСС.

" Первоначальные признаки являются многообещающими. И если все пойдет хорошо, то мы можем обратиться за разрешением на применение данного лекарства до конца этого года", - заявил Бурла.

Он выступил вместе с президентом США Джо Байденом перед журналистами в городке Сент-Айвс в английском графстве Корнуолл, где в пятницу открывается саммит "Большой семерки". Американский лидер объявил в этом выступлении, что правительство США закупит у Pfizer 500 млн доз вакцин от нового коронавируса для передачи почти 100 странам с низким уровнем доходов в 2021-2022 годах.