Китай продолжил атаку на биткоин

Власти китайской провинции Цинхай и округа в соседней провинции Синцзянь предписали остановить добычу криптовалют на этой неделе, следуя политике по ужесточению контроля над индустрией, пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Подразделение Министерства промышленности и информационных технологий в Цинхае запретило новые криптовалютные проекты в провинции с 9 июня и велело закрыть уже существующие, свидетельствует распоряжение, с которым ознакомилось агентство.

С аналогичным предписанием выступила и Комиссия по развитию и реформам в Синцзяне. Проекты в Парке экономического и технологического развития Чжундун должны закрыться. Синцзянь - это крупнейший центр добычи биткоина в Китае, на него приходится треть общих компьютерных мощностей страны, а Цинхай находится на девятом месте.

О прекращении деятельности майнеров в Синцзяне уже сообщало издание The Block. Запрет стал продолжением усилий китайских властей по борьбе с криптотрейдингом и ужесточению регулирования в отрасли. В стране уже перестали работать компании по добыче криптовалюты BTC.TOP и HashCow, о приостановке майнинга объявила и биржа Huobi.

Политика Китая негативно сказывается на стоимости биткоина. Аналитики предсказывают, что цена самой популярной криптовалюты может упасть почти вдвое, до 20 тысяч долларов. Сложности для биткоина могут возникнуть и из-за ужесточения регуляции на мировом уровне: затруднить использование криптовалют финансовыми учреждениями предлагает Базельский комитет по банковскому надзору.