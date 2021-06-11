НАТО планирует приравнять атаки на спутники союзников к нападению на альянс

НАТО хочет на предстоящем 14 июня саммите в Брюсселе распространить статью о коллективной обороне на космос и приравнять атаки на спутники стран-членов к нападению на весь альянс. Об этом заявил генсек Йенс Столтенберг в опубликованном в пятницу интервью журналу Der Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я ожидаю, что главы государств и правительств примут решение о том, что серьезное нападение на наши спутники или другой потенциал в космосе может привести к ситуации применения статьи о коллективной обороне", - сказал генеральный секретарь НАТО. Таким образом, 5-я статья Устава НАТО может быть использована и в случае действий потенциального противника за пределами Земли. "Тем самым для космоса будет действовать то же самое, что и на суше, море, в воздухе и киберпространстве. Нападение на одного - это нападение на всех, и соответственно, все могут ответить на него", - утверждал Столтенберг.