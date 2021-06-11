В России прохожие спасли троих детей из пожара в квартире

Прохожие в Костроме спасли из пожара троих детей, которые были заперты в квартире на третьем этаже. Об этом сообщается в паблике "Кострома" соцсети "ВКонтакте", передает Day.Az со ссылкой на Известия.

ЧП произошло вечером 6 июня в трехэтажном жилом доме 62 в микрорайоне Венеция. По словам очевидцев, которые приводит РЕН ТВ, "дети буквально чуть не сгорели заживо". Неравнодушные граждане, вызвав спасателей, пытались самостоятельно выломать двери, чтобы вызволить детей из горящей квартиры, но сделать это не удалось. Тогда соседи, рискуя собственной жизнью, залезли на третий этаж по ливневой трубе и спасли троих детей и животное, по цепочке передавая их вниз.

Свидетели случившегося утверждают, что если бы помощь не подоспела вовремя, дети бы погибли.

"Детей в итоге оставили с мамашей, у которой в глазах, кроме алкоголя, не было ни капли сожаления. Это не единичный случай, когда дети были на волоске от смерти", - отметил очевидец.

Выяснилось, что детей оставили одних дома родители, а те баловались с зажигалкой и случайно подожгли диван на кухне. Пожарные, которые приехали на вызов, тушили пламя более получаса. Комнаты отстояли, а кухня выгорела полностью, пишет сайт kp.ru.

Устанавливаются причина и обстоятельства пожара, пишет сайт 360tv.ru. Пострадавших нет.