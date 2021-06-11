Цена на нефть рекордно взлетела

Цена нефти марки Brent влетела выше 73 долларов за баррель, что стало рекордом с 20 мая 2019 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По состоянию на 19:25 по бакинскому времени цена августовских фьючерсов была ровно 73 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI выросли на 1,28 процента, до 71,19 доллара за баррель.