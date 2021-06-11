McDonald’s сообщил о краже данных о ее клиентах в США, Южной Корее и на Тайване

Сеть ресторанов McDonald's обнаружила, что часть информации о ее сотрудниках и клиентах была похищена неизвестными хакерами в США, Республике Корея и на Тайване, а также, возможно, в России. Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В обращении к сотрудникам McDonald's отметила, что зафиксировала несанкционированный вход в ее компьютерные системы, который удалось заблокировать лишь неделю спустя. Она не уточняет, когда это произошло. Компания наняла сторонних консультантов для расследования случившегося. В США злоумышленники получили доступ к информации о сотрудниках, партнерах и ресторанах McDonald's, в Южной Корее и на Тайване - к личным данным клиентов, включая телефонные номера и адреса.

Как подчеркивает газета, McDonald's также обещала "уведомить некоторых сотрудников в ЮАР и России о возможной утечке их персональной информации".

Компания указала, что не получала каких-либо требований от злоумышленников, и что на работе ее ресторанов это никак не отразилось.