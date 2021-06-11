https://news.day.az/world/1351779.html Умер лауреат Нобелевской премии по химии
Умер лауреат Нобелевской премии по химии
Лауреат Нобелевской премии по химии за 2010 год японский ученый Эйити Нэгиси умер в возрасте 85 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу агентство Kyodo.
Нэгиси был удостоен Нобелевской премии вместе с Ричардом Хеком (США) и другим японским ученым Акирой Судзуки за разработку метода, позволяющего создавать такие же сложные (комплексные) химические соединения, как в природе. Благодаря их открытию удалось создать уникальные медицинские препараты и новые материалы.
В Университете Пэрдью Нэгиси работал с 1979 года. Ученый умер в минувшее воскресенье.
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