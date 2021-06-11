https://news.day.az/world/1351782.html В Украине назвали сроки встречи Зеленского и Байдена
В Украине назвали сроки встречи Зеленского и Байдена
Встречу президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена планируется провести в Вашингтоне в конце июля.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, такие сроки назвал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
В эфире телеканала "Украина 24" министр уточнил, что это будет официальный визит Зеленского с большой делегации от Украины в США. По словам Кулебы, планируется широкая повестка дня. Визит украинского лидера уже готовится, ведется работа над "ключевыми элементами программы". "А главное, мы уже работаем над ключевыми договоренностями", - заключил Дмитрий Кулеба.
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