Тяжелое ДТП в России

Четыре человека погибли в столкновении двух легковых автомобилей в Белгородской области РФ.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает УМВД по региону.

Авария произошла на территории Яковлевского городского округа.

"Произошло столкновение двух автомобилей - Ford Focus и ВАЗ 2112. В результате ДТП оба водителя и два пассажира автомобиля ВАЗ 2112 погибли", - говорится в сообщении.

В настоящее время полицейскими устанавливаются обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.