https://news.day.az/world/1351789.html Тяжелое ДТП в России - погибли четыре человека
Тяжелое ДТП в России - погибли четыре человека
Четыре человека погибли в столкновении двух легковых автомобилей в Белгородской области РФ.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает УМВД по региону.
Авария произошла на территории Яковлевского городского округа.
"Произошло столкновение двух автомобилей - Ford Focus и ВАЗ 2112. В результате ДТП оба водителя и два пассажира автомобиля ВАЗ 2112 погибли", - говорится в сообщении.
В настоящее время полицейскими устанавливаются обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.
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