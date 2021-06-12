Нефть вновь подорожала

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость августовского контракта на экспорт нефти Brent повысилась на 0,23% и составила $72,69 за баррель.

Как сообщает Day.Az, стоимость барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бирже NYMEX с учетом отгрузки в июле повысилась на 0,88% и составила $70,91.