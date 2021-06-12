https://news.day.az/world/1351814.html Обнародованы последние данные по COVID-19
Обнародованы последние данные по COVID-19
Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 176 048 143 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers.info.
По последним данным, количество инфицированных в США составило 34 306 446 человек, в Индии - 29 359 155, в Бразилии - 17 301 220.
По данным сайта, от коронавируса скончались 3 800 762 человека, выздоровели - 159 955 411.
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