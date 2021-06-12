Пашинян с самого начала вел Армению к гражданской войне

С самого начала своей политической карьеры в 2008 году Пашинян вел общество к гражданской войне. Об этом написал в своем Telegram-канале бывший посол Армении в Ватикане Микаел Минасян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Гражданская война - единственный инструмент для провинциального фюрера навязать свою волю несогласным, попрать свободу оппонентов, доказать свою правоту погромщика "коктейлем Молотова", - написал Минасян.

По его мнению, Пашиняну недостаточно жертв коронавируса и погибших на войне.

"В своем стремлении к абсолютному злу он планирует рукой армянина пролить кровь другого армянина. Его последняя надежда - насилие, наш страх перед гражданской войной и наша неорганизованность. Не дождется", - написал экс-посол.