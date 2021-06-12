В Китае испытывают вакцину от COVID-19 в виде спрея для носа
В Китае проводятся клинические испытания отечественной ингаляционной вакцины от COVID-19 первой и второй фазы, сообщил на пресс-конференции исследователь Китайского центра по профилактике болезней и контролю за очагами их возникновения Шао Имин, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
После завершения сбора данных клинических испытаний эксперты изучат безопасность и эффективность препарата, который является модифицированной версией инъекционной вакцины на основе аденовирусного вектора вакцины, уже вышедшего на рынок, отметил он.
Вакцина от COVID-19 в виде назального спрея была совместно разработана исследователями из Института военной медицины при Академии военных наук и компанией CanSino Biologics Inc.
С самого начала вакцины в виде спреев для носа были выбраны в качестве одной из китайских технологий вакцинации населения для борьбы с COVID-19, добавил Шао Имин.
Еще одна вакцина от COVID-19 в виде ингаляционной аэрозоли, разработанная Сямэньским и Сянганским университетами, а также пекинской биофармацевтической компанией Wantai, уже прошла клинические испытания 1 и 2 фазы.
По словам Шао Имина, в данный момент китайские исследователи подали заявку на проведение клинических испытаний третьей фазы за рубежом для дальнейшей оценки ее эффективности.
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