В Китае испытывают вакцину от COVID-19 в виде спрея для носа

В Китае проводятся клинические испытания отечественной ингаляционной вакцины от COVID-19 первой и второй фазы, сообщил на пресс-конференции исследователь Китайского центра по профилактике болезней и контролю за очагами их возникновения Шао Имин, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

После завершения сбора данных клинических испытаний эксперты изучат безопасность и эффективность препарата, который является модифицированной версией инъекционной вакцины на основе аденовирусного вектора вакцины, уже вышедшего на рынок, отметил он.

Вакцина от COVID-19 в виде назального спрея была совместно разработана исследователями из Института военной медицины при Академии военных наук и компанией CanSino Biologics Inc.

С самого начала вакцины в виде спреев для носа были выбраны в качестве одной из китайских технологий вакцинации населения для борьбы с COVID-19, добавил Шао Имин.

Еще одна вакцина от COVID-19 в виде ингаляционной аэрозоли, разработанная Сямэньским и Сянганским университетами, а также пекинской биофармацевтической компанией Wantai, уже прошла клинические испытания 1 и 2 фазы.

По словам Шао Имина, в данный момент китайские исследователи подали заявку на проведение клинических испытаний третьей фазы за рубежом для дальнейшей оценки ее эффективности.