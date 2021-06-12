Евросоюз пригрозит Великобритании торговой войной

Европейские лидеры предупредят премьера Великобритании Бориса Джонсона о готовности начать торговую войну с Соединенным Королевском.

Соответствующая тема будет обсуждаться на полях саммита "Большой семерки", сообщает The Times, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В частности, эту тему собираются поднять как глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, так и канцлер Германии Ангела Меркель с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Камнем преткновения в отношениях Евросоюза и Великобритании стал "североирландский вопрос".

Великобритания намерена пересмотреть в одностороннем порядке один из пунктов договора о Brexit, чтобы не допустить перебоев с поставками продовольствия в Северную Ирландию. Однако это категорически не устраивает Евросоюз, который грозит санкциями Лондону.

Контроль над ввозом продукции - один из ключевых пунктов, который должен был вступить в силу еще 1 марта. Но премьер Борис Джонсон самолично продлил льготный период до октября.

Сослался на то, что иначе начнутся перебои с поставками. В ЕС потребовали от Лондона немедленно вернуться к соблюдению всех обязательств.