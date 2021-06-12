Пандемия обострила проблему детского труда

Число работающих детей в мире выросло на 8,4 миллиона за четыре года и составляет сейчас 160 миллионов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, такие данные приводятся в последнем отчёте Международной организации труда, где также говорится, что в результате пандемии положение дел в этой сфере может заметно ухудшиться в ближайшее время.

- По нашим оценкам, из-за пандемии в нищете оказались 108 миллионов человек вместе с семьями, - отметил Гай Райдер, генеральный директор МОТ. - В таких обстоятельствах весьма велика опасность того, что люди вынуждены использовать детский труд, просто чтобы выжить. Если не предпринять усилий, чтобы предотвратить это, то к концу следующего года число работающих детей может вырасти примерно на 9 миллионов.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН финансирует действующие в развивающихся странах агентства, где местным жителям предоставляют помощь, благодаря которой они в дальнейшем могут обеспечивать себя самостоятельно. В частности, в Гватемале можно получить знания, необходимые для работы в кофейной индустрии.

Среди стран, где отмечен значительный рост доли детского труда, выделяют Камбоджу. Особенно остро эта проблема касается здесь рыбной отрасли.