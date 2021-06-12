Лидеры G7 обсудят вопросы экологии

Королева Великобритании Елизавета II приняла в пятницу лидеров "Большой семёрки" в ботаническом саду "Эдем" в графстве Корнуолл, где представлены экологические богатства мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, сохранение глобального биоразнообразия станет одной из тем, намеченных к обсуждению в эти выходные, когда должно быть подписано соглашение о защите 30% суши и океанов к 2030 году.

- Борьба с этой ужасной пандемией стала, если кто-то в этом нуждался, очевидным примером масштабов и стремительности, с которыми мировое сообщество может преодолевать кризисы, когда политическая воля объединяется с деловой смёткой и вовлечённостью общества, - заявил британский принц Чарльз. - Дамы и господа, я считаю, что, если мы действуем так в борьбе с пандемией, то должны действовать таким же образом и для планеты.

Будут также обсуждаться непростые отношения, сложившиеся с Китаем. Лидеры намерены согласовать свою позицию по этому вопросу. Кроме того, ещё в первый день встречи британский премьер Борис Джонсон и президент США Джо Байден пообещали, что страны "Большой семёрки" предоставят другим странам миллиард доз вакцины от коронавируса.