Несколько человек пострадали при стрельбе в США

В городе Остин, что в американском штате Техас, несколько человек пострадали в результате очередного массового "шутинга" - беспричинной стрельбы по мирным гражданам.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел в одном из ресторанов города, полиция заблокировала прилегающие к месту преступления улицы.

О жертвах не сообщается, известно лишь, что пострадали несколько человек, и один находится в крайне тяжелом состоянии.

Задержан ли преступник - неизвестно.

В последнее время "шутинги" в США стали происходить все чаще: 12 июня при стрельбе в Джорджия пострадали девять человек, во Флориде были застрелены мать и ребенок, при стрельбе в отеле Нового Орлеана пострадали 8 человек. В апреле стрельба с несколькими погибшими произошла в Калифорнии, в Вашингтоне погибли еще двое.

В конце марта два человека погибли при стрельбе в американском городе Эссекс, в Филадельфии пострадали семеро, в Вирджинии двое погибли и пострадали восемь человек. И это далеко не все инциденты за последнее время.