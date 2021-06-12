Несколько человек пострадали при стрельбе в США - ВИДЕО
В городе Остин, что в американском штате Техас, несколько человек пострадали в результате очередного массового "шутинга" - беспричинной стрельбы по мирным гражданам.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел в одном из ресторанов города, полиция заблокировала прилегающие к месту преступления улицы.
О жертвах не сообщается, известно лишь, что пострадали несколько человек, и один находится в крайне тяжелом состоянии.
Задержан ли преступник - неизвестно.
В последнее время "шутинги" в США стали происходить все чаще: 12 июня при стрельбе в Джорджия пострадали девять человек, во Флориде были застрелены мать и ребенок, при стрельбе в отеле Нового Орлеана пострадали 8 человек. В апреле стрельба с несколькими погибшими произошла в Калифорнии, в Вашингтоне погибли еще двое.
В конце марта два человека погибли при стрельбе в американском городе Эссекс, в Филадельфии пострадали семеро, в Вирджинии двое погибли и пострадали восемь человек. И это далеко не все инциденты за последнее время.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре