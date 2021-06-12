Грузовик снес полицейских во время оформления ДТП

Один сотрудник ДПС погиб, еще один пострадал в результате ДТП на Ленинградском шоссе в Московской области.

Авария произошла в Клинском районе недалеко от деревни Давыдково. По информации источника РЕН ТВ, 27-летний инспектор получил травмы, несовместимые с жизнь, и скончался до приезда бригады скорой помощи. У его коллеги перелом ноги, он госпитализирован.

В Сети опубликовано видео с места инцидента. На кадрах видно, что автомобиль полицейских попал под фуру. Машина буквально превратилась в груду металла.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, 12 июня на 78 километре автодороги М-10 "Россия" водитель, управляя грузовым автомобилем Mercedes с полуприцепом, двигаясь в сторону Твери, совершил столкновение со стоявшим в среднем ряду с включенными проблесковыми сигналами патрульным автомобилем ДПС ГИБДД, экипаж которого прибыл для оформления ранее случившегося ДТП с участием трех автомобилей.

"В результате столкновения один сотрудник полиции погиб, а его коллега получил телесные повреждения различной степени тяжести и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сообщили в ведомстве.