В Париже разогнали нелегальную вечеринку с участием 1,5 тысячи человек

Парижские полицейские разогнали нелегальную вечеринку, на которой собрались почти полторы тысячи молодых людей.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в Сети появились видеозаписи с места инцидента.

Все произошло на эспланаде Инвалидов в центральной части французской столицы. Молодые люди нарушили комендантский час и продолжали веселиться. В итоге полицейским пришлось применить против горожан слезоточивый газ.

Некоторые молодые люди, недовольные действиями правоохранителей, стали закидывать их камнями и бутылками.