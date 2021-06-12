https://news.day.az/world/1351934.html В Париже разогнали нелегальную вечеринку с участием 1,5 тысячи человек - ВИДЕО
В Париже разогнали нелегальную вечеринку с участием 1,5 тысячи человек - ВИДЕО
Парижские полицейские разогнали нелегальную вечеринку, на которой собрались почти полторы тысячи молодых людей.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в Сети появились видеозаписи с места инцидента.
Все произошло на эспланаде Инвалидов в центральной части французской столицы. Молодые люди нарушили комендантский час и продолжали веселиться. В итоге полицейским пришлось применить против горожан слезоточивый газ.
Некоторые молодые люди, недовольные действиями правоохранителей, стали закидывать их камнями и бутылками.
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