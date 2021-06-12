Байден заблудился на саммите G7

Президент США Джо Байден заблудился во время саммита G7.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, видео инцидента появилось в Сети.

Политик случайно забрел в один из ресторанов в британском Корнуолле. Судя по реакции присутствующих, Байдена там не должно было быть.

Когда глава Белого дома осознал ошибку, он направился к выходу. Однако его остановил вопрос о том, как проходит саммит.

"Очень хорошо", - ответил он и под смех посетителей покинул заведение. На помощь ему пришла девушка, возможно, из числа организаторов. Она вывела Байдена за руку.

Отметим, в скором времени, 16 июня, Байден встретится с президентом России Владимиром Путиным. Это будет первый саммит лидеров двух стран с момента вступления Байдена в должность. А поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом президента РФ с января прошлого года.