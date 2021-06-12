Байден заблудился на саммите G7 - ВИДЕО
Президент США Джо Байден заблудился во время саммита G7.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, видео инцидента появилось в Сети.
Политик случайно забрел в один из ресторанов в британском Корнуолле. Судя по реакции присутствующих, Байдена там не должно было быть.
Когда глава Белого дома осознал ошибку, он направился к выходу. Однако его остановил вопрос о том, как проходит саммит.
"Очень хорошо", - ответил он и под смех посетителей покинул заведение. На помощь ему пришла девушка, возможно, из числа организаторов. Она вывела Байдена за руку.
Отметим, в скором времени, 16 июня, Байден встретится с президентом России Владимиром Путиным. Это будет первый саммит лидеров двух стран с момента вступления Байдена в должность. А поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом президента РФ с января прошлого года.
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