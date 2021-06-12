«Большая семерка» обнародует план предотвращения пандемий

На второй день саммита G7 в британском Корнуолле лидеры семи стран объявят миру, что они намерены сделать для того, чтобы пандемии, подобные нынешней, больше не повторялись. Ранее участники G7 уже пообещали бедным странам сотни миллионов доз вакцин от ковида.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в субботу лидеры стран "семерки" подпишут декларацию о предотвращении пандемий, в которой будут перечислены некоторые конкретные меры - в частности, резкое сокращение срока разработки и сертификации новых вакцин.

В группу G7 входят США, Великобритания, Германия, Франция, Япония, Канада и Италия. В саммитах "семерки" участвуют также руководители центральных органов Евросоюза.

По сводным данным американского Университета Джонса Хопкинса, новым коронавирусом в мире заразились уже 175 миллионов человек, 3,7 миллиона из них умерли.

Чтобы избежать в будущем новых жертв и таких гигантских материальных потерь, как и принесла пандемия ковида, лидеры семерки пообещают принять набор конкретных мер, которые будут перечислены в декларации по итогам специального заседания саммита в субботу.

Эти меры включают:

сокращение срока разработки вакцин от новых вирусов, а также методик диагностики и лечения до 100 дней и меньше;

укрепление всемирной сети слежения за вирусами и увеличение мощностей по расшифровке их геномов;

поддержку реформы и укрепления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"В прошлом году в мире были в срочном порядке разработаны, лицензированы и запущены в производство несколько эффективных вакцин от коронавируса. Но для того, чтобы окончательно победить коронавирус и восстановиться, мы должны научиться предотвращать пандемии, подобные этой. То есть, нужно извлечь уроки из событий последних 18 месяцев и в следующий раз действовать уже иначе", - сказал премьер-министр Британии Борис Джонсон.

В заседании G7 примут участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Помимо борьбы с будущими пандемиями, страны "семерки" и Евросоюз обещают увеличить помощь небогатым странам в сражении с нынешней.

Президент США Джо Байден на этой неделе пообещал, что Соединенные Штаты отправят 500 миллионов доз вакцины Pfizer 92 странам с низкими и средними доходами, а также Африканскому союзу. Борис Джонсон объявил, что Британия передаст бедным странам 100 миллионов доз вакцины.

Всего же страны G7 планируют до конца следующего года передать небогатым странам один миллиард доз вакцины, а Евросоюз, кроме того, решил выделить им миллиард евро на борьбу с пандемией.

По подсчетам ВОЗ, для того, чтобы остановить пандемию, необходимо вакцинировать 70% взрослого населения планеты, а для этого нужно 11 миллиард доз.