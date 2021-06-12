Мужчина жестоко избил охранника магазина из-за велосипеда

Конфликт между велосипедистом и охранником магазина в Калининграде закончился жестоким избиением последнего.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент, произошедший 10 июня, попал на камеру, установленную на торговой точке.

Мужчина приехал в магазин на велосипеде, который решил оставить возле входа. Охранник попросил его разместить транспорт в другом месте, но покупатель отказался это сделать. Тогда сотрудник магазина решил самостоятельно переставить велосипед.

Увидев это, дебошир вначале ударил охранника, от чего тот упал, а затем пнул мужчину по голове. Хулиган не успокоился даже после того, как увидел, что пострадавший не может подняться. Он начал волочить его по полу и вышел с ним из магазина.

За все это время никто не подошел к охраннику, чтобы как-то ему помочь. Вместо этого один из покупателей пытался успокоить злого велосипедиста.

Как сообщает местное агенство "Клопс", избитого отвезли в больницу, где у него диагностировали двойной открытый перелом нижней челюсти.