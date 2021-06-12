Индийский штамм коронавируса «Дельта» на 60 процентов заразнее британского

Вариант коронавируса Delta, впервые появившийся в Индии, вызвал рост числа случаев заболевания в Великобритании, что вызвало вопросы о том, будут ли сняты ограничения социального дистанцирования, как планировалось, с 21 июня.

Новое исследование Public Health England "предполагает, что вариант Дельта связан примерно с 60-процентным повышением риска передачи инфекции в домашних условиях" по сравнению с вариантом Альфа, впервые выявленным в юго-восточной Англии, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

По данным Министерства здравоохранения Англии, на сегодняшний день в Великобритании было выявлено 42 323 случая варианта Дельта, по сравнению с 29 892 на 2 июня.

Вариант Alpha вызвал всплеск случаев COVID в январе перед массовой кампанией вакцинации, что привело к трехмесячной изоляции, поскольку больницы были почти полностью загружены.

С тех пор правительство активизировало свою кампанию по вакцинам и в настоящее время предоставило почти 41 миллион первых доз и почти 29 миллионов вторых доз взрослым старше 25 лет. Это означает, что 43 процента всего населения полностью вакцинированы, а 18 процентов вакцинированы наполовину.

Но заболеваемость снова растет, и в четверг число новых ежедневных инфекций достигло 7 393, что не наблюдалось с февраля.

Правительство сообщило, что более 90 процентов новых случаев относятся к варианту Delta.