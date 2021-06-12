В афганской провинции Нангархар перевернулась лодка, 15 человек погибли

По меньшей мере 15 человек погибли в результате опрокидывания лодки на реке в районе Бихсуд афганской провинции Нангархар.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил телеканал 1TV со ссылкой на власти провинции.

Согласно его данным, среди погибших есть женщины и дети.