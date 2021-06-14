Под домом подозреваемого в серии убийств мясника нашли останки 17 человек

Следователи в столице Мексики Мехико обнаружили останки 17 человек под домом бывшего мясника, который подозревается в серии убийств. Об этом сообщает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Раскопки в жилище возможного маньяка производятся с 17 мая, правоохранители вскрыли полы и планируют продолжить поиски. Они не исключают, что будут найдены новые жертвы. Удостоверения личности и другие вещи людей, которые исчезли много лет назад, были найдены в заваленном хламом доме. Количество костных фрагментов, общим количеством 3787, найденных под бетонным полом, говорит о том, что трупы могли быть разрублены на мелкие части.

Власти не разглашают данные 72-летнего подозреваемого, его называют Андрес. Он был пойман после убийства последней жертвы, 34-летней жены командира полиции, с которым был знаком лично. Мужчина должен был сопровождать женщину по магазинам в день ее исчезновения, поэтому сразу же попал под подозрение, когда она не вернулась домой.

Полицейский проследил по камерам, что его супруга вошла в дом бывшего мясника, но не вышла на улицу. Когда он прибыл туда, то обнаружил внутри ее изрубленное тело. Следователи нашли женскую одежду, документы, аудио- и видеозаписи, а также 91 фотографию, которая поможет установить личности погибших. В настоящее время эксперты изучают фрагменты костей, чтобы установить точное число убитых и выяснить, возможно ли провести исследование ДНК.