Трамп возмутился «дружбой» Макрона и Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп возмутился "дружбой" французского и американского лидеров Эммануэля Макрона и Джо Байдена. Об этом пишет газета Le Figaro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Политику не понравилось, что президент Франции высоко оценил встречу с коллегой из Соединенных Штатов на саммите стран G7. "Хорошо, когда среди нас есть такой президент США, который очень хочет сотрудничать", - цитирует газета Макрона.

В ответ экс-президент издал коммюнике, где выступил с обличительной речью против стран Европы: по его мнению, они только "использовали" США, и потому сам Трамп был неудобным политиком для региона.

"Макрон, равно как и многие его предшественники во Франции, да и во всей Европе, обманывали США, причем в крупных масштабах. С нами несправедливо обращались, заключая торговые соглашения на кошмарных условиях. Хотя именно мы платили, чтобы обеспечивать безопасность Европы", - написал Трамп.

Он заключил, что Байден нравится европейским лидерам лишь потому, что с ним они могут вернуться к "старым мошенническим приемам".