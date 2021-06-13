https://news.day.az/world/1352248.html Новым премьером Израиля стал Нафтали Беннет
Новым премьером Израиля стал Нафтали Беннет
Лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет в воскресенье принес присягу в качестве 13-го премьер-министра Израиля в ходе церемонии в Кнессете (парламенте страны).
"Я, Нафтали Беннет, обязуюсь в качестве премьер-министра хранить верность Израилю и его законам, преданно исполнять обязанности премьера и решения Кнессета", - сказал глава кабмина с трибуны парламента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Трансляцию церемонии присяги осуществляла парламентская пресс-служба.
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