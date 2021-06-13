Новым премьером Израиля стал Нафтали Беннет

Лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет в воскресенье принес присягу в качестве 13-го премьер-министра Израиля в ходе церемонии в Кнессете (парламенте страны).

"Я, Нафтали Беннет, обязуюсь в качестве премьер-министра хранить верность Израилю и его законам, преданно исполнять обязанности премьера и решения Кнессета", - сказал глава кабмина с трибуны парламента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Трансляцию церемонии присяги осуществляла парламентская пресс-служба.