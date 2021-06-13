https://news.day.az/world/1352254.html Запущенный хуситами беспилотник упал на школу в Саудовской Аравии
Запущенный хуситами беспилотник упал на школу в Саудовской Аравии
Начиненный взрывчаткой беспилотник, запущенный йеменскими мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах", упал на здание одной из школ в Саудовской Аравии.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya.
Инцидент произошел в юго-западной провинции королевства Асир. "В настоящий момент проводятся все необходимые в таких случаях оперативные мероприятия", приводит телеканал слова представителя управления гражданской обороны региона капитана Абдель Азиза Аль Джильбана.
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