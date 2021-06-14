Макрон закатил скандал на саммите G-7

На саммите "Большой семерки" произошла ссора между президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил Reuters высокопоставленный французский дипломатический чиновник. По его словам, скандал случился из-за Brexit.

Источник рассказал, что британский премьер постоянно переводил актуальные обсуждения на проблемы Brexit.

Это возмутило Макрона. Он упрекнул Джонсона, что тот постоянно пытается увести присутствующих от реальных проблем к вопросам Brexit, хотя на повестке стоят темы.

"Не говорите мне, что вы не знали, на что идете, когда подписывались под выходом Британии из ЕС", - сказал Макрон Джонсону.

Великобритания вышла из Евросоюза 1 февраля 2020 года. После этого возникли некоторые проблемы между сторонами, в том числе касающиеся торговых соглашений.

Саммит стран G7 проходит в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня. Это первая очная встреча лидеров "семерки" за почти два года. В состав G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США и ЕС.