Вирусолог из Уханя опровергла версию о лабораторном происхождении коронавируса

Ведущий специалист Института вирусологии Уханя Ши Чжэнли опровергла версию о лабораторном происхождении коронавируса. Ее слова передает The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Вирусолог заявила о необоснованности заявлений об утечке COVID-19 из китайской лаборатории. Она также назвала ложными сообщения о тяжелой болезни сотрудников института в Ухане до начала пандемии. "Как я могу представить доказательства того, чего нет? Я не знаю, как мир дошел до того, что постоянно поливает грязью ни в чем не повинных ученых", - отметила Чжэнли.

13 июня сообщалось, что глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус оценил версию об утечке коронавируса из лаборатории. Он отметил, что не исключает лабораторного происхождения SARS-CoV-2. По словам Гебрейесуса, со стороны Китая не было необходимой "прозрачности и сотрудничества" при начальном этапе расследования. "Были трудности с обменом данными, особенно необработанными", - заключил он.