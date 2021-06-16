Цена нефти Brent поднялась выше $74

- впервые с апреля 2019 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2021 года на лондонской бирже ICE выросла до $74,04 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 22:15 (Баку).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, к 22:23 (Баку) цена сорта Brent замедлила рост и находилась на уровне $72,02 за баррель.

В последний раз цена Brent превышала $74 за баррель в апреле 2019 года.

В то же время нефть марки WTI дорожает до $71,86 за баррель (+1,74%).