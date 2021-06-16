https://news.day.az/world/1352881.html Число умерших из-за коронавируса в США превысило 600 тыс.
Число умерших из-за коронавируса в США превысило 600 тыс.
Число умерших из-за последствий заражения коронавирусом в США достигло во вторник 600 039.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей.
По его данным, всего в США коронавирусом заразились 33 478 513 человек.
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