Число умерших из-за коронавируса в США превысило 600 тыс.

Число умерших из-за последствий заражения коронавирусом в США достигло во вторник 600 039.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей.

По его данным, всего в США коронавирусом заразились 33 478 513 человек.