Теракт в Колумбии

Около 35 военных получили ранения в результате взрыва заминированной машины в расположении армейской части в колумбийской Кукуте.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщили местные СМИ.

"Около 35 военнослужащих получили медицинскую помощь после прибытия врачей на место происшествия. Некоторые из них были доставлены в городские больницы", - сообщило издание Opinion.

Президент Колумбии Иван Дуке ранее поручил министру обороны Диего Молано лично расследовать этот теракт в армейской части Кукуты.

Аналогичный теракт с использованием заминированного автомобиля произошел на западе Колумбии в марте, тогда при взрыве пострадали 43 человека. Власти называют авторами таких терактов повстанческие организации "Армия национального освобождения" и "Революционные вооруженные силы Колумбии".